  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

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CHP'li Sağlar, Disiplin Kurulu'na sevkedildi

Olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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CHPli Sağlar, Disiplin Kuruluna sevkedildi

CHP Parti Meclisi (PM), Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelen PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın durumunu görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Mersin Milletvekili Sağlar söz alarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Sağlar, bir gazetede manşet yapılan sözlerin kendisine ait olmadığını, "Tek adam" değerlendirmesi yapmadığını belirtti.

Yaklaşık 7 süren toplantıda, Fikri Sağlar'ın durumuna ilişkin kapalı oylama yapıldı. Sağlar, 38 "Evet", 19 "Hayır" oyuyla, "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle YDK'ya sevk edildi.

Etiketler: yüksek disiplin kurulu, ihraç talebi, fikri sağlar, CHP
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