CHP'li Öztürk Yılmaz'dan 'adaylık' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.
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