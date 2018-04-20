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Buradasınız : » » CHP'li Muharrem İnce'den "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt

CHP'li Muharrem İnce'den "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü adaylarla ilgili anket yaptırdığını söyledi.

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CHPli Muharrem İnceden &quot;Aday olacak mısınız?&quot; sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul etti.

Ardından Muharrem İnce, görüşmeyle ilgili açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruları cevapladı.

"Kılıçdaroğlu düşündüğü adaylarla ilgili anket yaptırıyor. Adayla ilgili anket çalışması salı gününden sonra açıklanır."

CHP Parti Meclisi, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle salı günü olağanüstü toplanacak.

Toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu, CHP
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