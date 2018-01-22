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Buradasınız : » » CHP'li Muharrem İnce adaylığını açıkladı

CHP'li Muharrem İnce adaylığını açıkladı

CHP'li Muharrem İnce, "CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum." dedi.

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CHPli Muharrem İnce adaylığını açıkladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

"36. olağan kurultayımızda CHP Genel Başkanlığı'na adayım"

Hayalinin, özgüveni yüksek bir CHP yaratmak olduğunu vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, umutları yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. olağan kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum. Bu kurultay sadece kurultay delegelerimizin, üyelerimizin değil, 80 milyonun kurultayıdır. 3 Şubat'ta 80 milyonu Ankara'ya davet ediyorum."

İnce, 2019'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, genel başkanın iki dudağı arasında olmamasını da istedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: olağan kurultay, Muharrem İnce, CHP
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