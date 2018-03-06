CHP'li heyet, HDP ve SP'yi ziyaret etti

CHP Grup Başkan Vekili Özel, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile HDP'yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerine siyasi partilere yaptıkları ziyaretleri HDP ile sürdüklerini söyledi.

"Endişelerimizi beş ana başlıkta özetledik"

Özel, görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"CHP olarak paketle ilgili endişelerimizi beş ana başlıkta özetledik. Paketin içinde mülki idare amirlerinin yetkilerini genişleten ve uygulamaya dair belirsizlik yaratan düzenlemeler var. Oy verme günü oy pusulalarına müdahaleyi mümkün kılan düzenlemeler var. Oy verme işleminde yapılan hatalar ya da kasıtlar sonucunda ortaya çıkan durumu cezasız kılan ve bu oyları geçerli kılan düzenlemeler var. Sandık kurulu ve sandık alanına ilişkin yapılan düzenlemeler. Sandıkların güven içinde, kişilerin kendisini baskı altında hissetmeden, özgürce oy kullanmalarını engelleyecek birtakım düzenlemeleri barındırıyor. Yurttaşların özgür iradeleriyle kullanacakları oyun adil bir şekilde sayım ve dökümünün yapılmasına engel olan düzenlemeler var."

"Kaygılarımız ortak"

Bu başlıklarda yaptıkları çalışmaları HDP heyetine de anlattıklarını belirten Özel, "Hemen hemen bütün tespitlerimiz, kaygılarımız ortak. Ama diğer partilerde olduğu gibi burada da üzerinde ortaklaştığımız birinci husus, OHAL şartlarında bir seçime gidilemeyeceği" diye konuştu.

Özel, OHAL'in bir an önce kaldırılmasını isteyerek, "Seçimle ilgili getirilen adaletsizliklerin hepsine itiraz ediyoruz. Ayrıca KHK ile getirilen propaganda eşitsizliği noktasındaki düzenlemenin de bir an önce kaldırılması lazım" görüşlerine yer verdi.

"İtirazlarımızı dile getirmeye çalışacağız"

Seçim güvenliğine yönelik ziyaretlerinin bundan sonra da süreceğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği bu haksız uygulamalara itiraz ediyoruz. Komisyonda, genel kurulda itiraz edeceğiz. Yasalaşsa da önümüzdeki bir ay içinde yapılacak Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili uyum yasaları sırasında itirazlarımızı dile getirmeye çalışacağız. Ama her şeye kapalı olan iktidar, bu değişiklikleri yapmazsa, bu adaletsiz seçime karşı iktidarın karşısında tüm siyasi partilerle birlikte çalışmalar yaparak, organize olarak, vatandaşın seçimde oyunu kullanabilmesi ve o oyların çaldırılmaması, seçim güvenliğinin sağlanması için bir kararlılığımız var."

Özel, sandıklara sonuna kadar sahip çıkma konusunda iktidar partisi dışındaki tüm siyasi partilerle bir arada, koordineli bir şekilde çalışarak, sandık güvenliğini sağlamaya kararlı olduklarını açıkladı.

"Seçim güvenliğini önemsemek, seçmen iradesine saygının gereğidir"

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ise böyle bir dönemde seçim güvenliğini önemsemenin seçmen iradesine saygının gereği olduğunu belirterek, muhalefetin bu duyarlılıkla hareket etmesinin ve bir ortak irade sergilenmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye'de siyasete olan güvensizliğin en önemli nedenlerinden birisinin "kamplaşma siyaseti" ile "çatışma ve gerilim siyaseti"nden medet ummak olduğunu savunan Bilgen, bunu boşa çıkaracak her türlü çabanın kendileri açısından son derece değerli olduğunu söyledi.

CHP'den Saadet Partisi'ne ziyaret

CHP'li Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile Saadet Partisi'ni de ziyaret etti.

Özel, Meclis'te görüşülen ve dün akşam 9'uncu maddesine kadar komisyondan geçen AK Parti ile MHP'nin ortak teklifi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA