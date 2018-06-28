  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.594
    EURO 5.322
  • BIST 96329.36
    ALTIN 184.827
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP'li Gürsel Erol ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP'li Gürsel Erol ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Eylem çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHPli Gürsel Erol ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP yönetimini istifaya çağıran Elazığ milletvekili Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda disipline sevk işlemleri görüşüldü. Toplantı sonucunda, CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol için disiplin kararı çıktı. Erol, CHP PM tarafından 24'e karşı 36 üyenin oyu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ya sevk edildi.

CHP MYK, Gürsel Erol için ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, 24 Haziran seçimlerinde başarısız olunmasının faturasını parti yönetimine kesmiş ve Twitter hesabından parti yönetimini istifaya davet etmişti. 


 

Gürsel Erol daha sonra Genel Merkez önünde oturma eylemine başlayacağını açıklamış, daha sonra ise bu kararından vazgeçmişti.  

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER