CHP'li Gürsel Erol ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP yönetimini istifaya çağıran Elazığ milletvekili Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda disipline sevk işlemleri görüşüldü. Toplantı sonucunda, CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol için disiplin kararı çıktı. Erol, CHP PM tarafından 24'e karşı 36 üyenin oyu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ya sevk edildi.

CHP MYK, Gürsel Erol için ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, 24 Haziran seçimlerinde başarısız olunmasının faturasını parti yönetimine kesmiş ve Twitter hesabından parti yönetimini istifaya davet etmişti.

1-Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır.



Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. — Gürsel Erol (@gurselerol62) 25 Haziran 2018

Gürsel Erol daha sonra Genel Merkez önünde oturma eylemine başlayacağını açıklamış, daha sonra ise bu kararından vazgeçmişti.

Kaynak: TRT Haber