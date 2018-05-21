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CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkmasına izin verilmedi

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Almanya'ya gitmesine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.

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CHPli Eren Erdemin yurt dışına çıkmasına izin verilmedi

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