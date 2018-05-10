CHP'li Eren Erdem için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırladı.

Karşı Gazete'nin eski genel yayın yönetmeni olduğu dönemde 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesindeki kumpas soruşturmalarını manşete taşımakla suçlanan Erdem hakkında 9 buçuk yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kumpas belgelerini Yakup Saygılı hazırladı

İddianamede, kumpas belgelerinin, o dönemde soruşturmayı yürüten FETÖ'den tutuklu polis şefi Yakup Saygılı tarafından hazırlandığı belirtildi. O belgelerin FETÖ’cü polislere yakın gazeteciler üzerinden de gazeteye iletildiği vurgulandı.

Erdem, FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda hareket etti

İddianamede Erdem'in FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekildi. Erdem’in medya yoluyla kamuoyu algısı oluşturarak, hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan görüşmesini de manşetine taşıyan gazetenin FETÖ'ye hizmet ettiği belirtildi.

CHP'li vekil Erdem hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından hapis cezası istendi.

Kaynak: TRT Haber