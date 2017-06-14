CHP'li Enis Berberoğlu'na tutuklandı

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında gözler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Enis Berberoğlu ile Erdem Gül hazır bulundu.

Duruşmayı, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında olduğu CHP milletvekilleri izledi.

Kararını açıklayan mahkeme, Enis Berberoğlu'na, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi.

Ceza indirimine giden mahkeme, Berberoğlu'nun 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına hükmetti.

Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki dosyaların ise ayrılmasına karar verildi.

Enis Berberoğlu adliyede polis tarafından gözaltına alındı, adliyedeki polis karakoluna götürüldü.

Berberoğlu, işlemlerinin ardından tutuklandı.