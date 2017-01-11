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Buradasınız : » » CHP'li Enis Berberoğlu için istenen ceza belli oldu

CHP'li Enis Berberoğlu için istenen ceza belli oldu

MİT TIR'ları davasında, Enis Berberoğlu için müebbet, Dündar ve Gül için 10 yıl hapis cezası istendi.

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CHPli Enis Berberoğlu için istenen ceza belli oldu

MİT TIR'ları Davasına ilişkin Savcılık mütalaası açıklandı. Sanıklardan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu'na müebbet hapis cezası istendi. 

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya sanıklardan CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile Erdem Gül katıldı. Can Dündar ise yurt dışında olduğu için duruşmada bulunmadı. Mütalaasını açıklayan savcılık, Enis Berberoğlu için "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan müebbet hapis cezası istedi.

Savcılık ayrıca, Can Dündar, Erdem Gül ve Berberoğlu için Fetullahçı Terör Örgütü'ne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Duruşma 1 Mart'a ertelendi. 

Etiketler: mit tırları, erdem gül, enis berberoğlu, cezalar belli oldu, Can Dündar
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