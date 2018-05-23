CHP'den Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağış

CHP İstanbul İl Örgütü, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlattı.

Taksim Meydanı'ndaki İş Bankası önünde buluşan CHP milletvekilleri, milletvekili adayları ve CHP'li üyeler, bağış yapmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Burada gazetecilere konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, devletin olanaklarıyla değil; umutla, inançla seçim kampanyası yapan halkın cumhurbaşkanı adayına bağış yapmak için buraya geldiklerini söyledi.

Kaftancıoğlu, 81 milyonun Muharrem İnce'nin arkasında olduğunu, İnce'nin halk için neler yapacağının bilindiğini belirterek, "Şu sırada gördüğünüz gibi dişinden-tırnağından arttırdıklarıyla halkın cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var." dedi.

Kaynak: AA