  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » CHP'den milletvekillerine "üslup uyarısı"

CHP'den milletvekillerine "üslup uyarısı"

CHP Grup Başkanlığı,referandum kampanyasında partinin üslubuna uygun düşmeyen tutumların sergilenmesi nedeniyle milletvekillerini uyardı.

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CHPden milletvekillerine &quot;üslup uyarısı&quot;

CHP Grup Başkanlığı, referandum kampanyasında partinin üslubuna uygun düşmeyen tutumların sergilenmesi nedeniyle milletvekillerini uyardı; kucaklayıcı dil ve üsluba aykırı özel üslupların kullanılmasının kampanyaya zarar verdiği, üslup bütünlüğünü bozmaktan özenle kaçınılması istendi.

CHP Grup Başkanlığı milletvekillerine, 16 Nisanda yapılacak anayasa referandumuna ilişkin yürütülen kampanyada dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin birer yazı gönderdi.

Yazıda, CHP milletvekillerinin, 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması için yoğun bir kampanya yürüttüğü ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, kampanyanın kucaklayıcı bir üslupla yürütülmesi, bunun bir parti sorunu değil ülke sorunu olduğu, ayrıştırıcı dilden uzak durulması gerektiğinin kesin olarak vurgulandığı belirtildi.

CHP'nin, iktidarın, çatışma ve ayrıştırma diline karşın "Evet diyen de 'hayır' diyen de değerlidir." çizgisini bugüne kadar korumaya özen gösterdiğinin savunulduğu yazıda, zaman zaman kampanya sürecinin heyecanı içinde bu üsluba uygun düşmeyen tutumların sergilendiğinin görüldüğü vurgulandı.

Milletvekillerine gönderilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Bütün arkadaşlarımızın belirlenen üsluba uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Genel olarak belirlenen kucaklayıcı dil ve üsluba aykırı özel üslupların kullanılması kampanyaya zarar vermektedir. Bu nedenle bütün milletvekillerimizin üslup bütünlüğünü bozmaktan özenle kaçınmalarını hatırlatmak zorunlu olmuştur.

Ayrıca milletvekillerinin radyo ve televizyonlara çıkması grup yönetiminin iznine bağlıdır. Yayına çıkacak milletvekillerimizin çıkmadan önce nöbetçi grup başkanvekilinden mutlaka izin alması, izin almadan yayınlara çıkılmaması gerekmektedir. Bu hususun yeniden hatırlatılmasında da yarar görülmüştür."

Etiketler: CHP Grup Başkanlığı
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