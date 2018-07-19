CHP'den kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kurultay taleplerinin, sayıların yarıştırılacağı, basın toplantılarıyla tabanın meşgul edileceği bir noktaya getirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kurultayın nasıl toplanacağının parti tüzüğünde açık olduğunu belirten Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Biz bu hakka sonuna kadar saygılıyız. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutmanın partiye zarar verdiğini vurgulayan Özkan, CHP tabanının, Türkiye'nin sorunlarıyla ve yaklaşan yerel seçimle ilgili çalışma yapması gerektiğini aktardı.

Özkan, tabanın ve delegenin iradesine karşı çıkacak, ona "hayır" diyecek herhangi bir tutumun söz konusu olamayacağının altını çizdi.

"Boynumuz kıldan ince"

Açıklamasının ardından Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Muharrem İnce'ye yakın isimler en son '540 imzaya ulaştıklarını' ifade ettiler. Sizde de bir rakam var mı?" sorusu üzerine Özkan, "Bize gelen herhangi bir noter belgesi yok. Genel Merkez'e noterden tasdikli 'Kongre istiyorum' diye bir delege imzası gelmedi. İl ve ilçe başkanlarımızdan gelen verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum olarak 470 rakamına ulaşabileceklerini düşünüyoruz. Ben, kongre toplanabilecek sayıya ulaşılabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Özkan, CHP tabanının Türkiye'nin gündemini izlediğini, bir yerel seçimin olduğunu belirterek, "Böyle bir isteğe (olağanüstü kurultay) delegemizin 'evet' diyebileceğini düşünmüyorum ama delegemiz böyle bir şeye 'evet' derse boynumuz kıldan incedir. O ne derse onu yaparız." ifadesini kullandı.

"Kurultay isteği ayrışma göstergesi değildir"

"Parti yönetiminin delegelere baskı yaptığı" iddialarıyla ilgili Özkan, şu görüşlere yer verdi:

"Muhalefetin delegelerle konuşması ne kadar doğru ve doğalsa, Genel Merkez yönetiminin delegelerle konuşması da doğal bir şey ama hiç kimse bizim delegemiz üzerinde bir baskı, algı operasyonu yürütemez. Burası CHP. Burası Türkiye'yi karartmak, geleceğini yok etmek isteyen siyasi görüşlerle mücadele edenlerin yuvası. Bu partinin delegesine hiç kimse baskı yapamaz. Haddi de değil, hakkı da değil. Bu partiye dışarıdan müdahale etmek isteyenler haddini bilecek. İçeriden delegemiz istediği her şeyi yapabilir, arkadaşlarımız her faaliyette bulunabilirler. Yaşar Tüzün ve diğer arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Biz, AKP karanlığına karşı, Türkiye'yi Atatürk aydınlığından, çağdaş aydınlıktan koparmak isteyen her mücadeleye karşı arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele ederiz. Kurultay isteği bu partide bir ayrışma göstergesi değildir."

"Yeterli imza toplanamasa dahi Genel Merkez bunu bir güven oylaması gibi düşünüp kurultay toplayabilir mi?" sorusuna Özkan, "6 ay önce bir güven oylamasından çıktık. Orada yetki almış bir kuruluz. Bununla ilgili bir güven oylaması ihtiyacı içerisinde değiliz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA