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Buradasınız : » » CHP'den Kılıçdaroğlu ve yakınları için önerge

CHP'den Kılıçdaroğlu ve yakınları için önerge

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınlarının mal varlıkları ile kaynaklarının araştırılmasını istedi.

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CHPden Kılıçdaroğlu ve yakınları için önerge

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile milletvekili arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergede, "kamu gücünün siyasetçiler ve kamu görevlilerince özel çıkarlar için kötüye kullanılması" şeklinde tanımlanan yolsuzlukların, toplumun devlete ve adalete olan güvenini temelden sarstığı vurgulandı. Güçlü ve sağlıklı işleyen bir demokratik sistem için siyasetçi ve bürokratların, devlet kurumları ve kamusal varlıkların yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uymaları, mal varlıklarındaki değişiklikleri kamuoyu ile paylaşmaları gerektiği belirtildi.

Yolsuzlukların önlenebilmesinin adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışının başta siyasi parti genel başkanları olmak üzere tüm siyasetçiler ve üst düzey kamu yöneticileri tarafından benimsenmiş olmasına bağlı olduğu belirtilen önergede, "Temiz siyaset yapanlar hesap vermekten hiçbir zaman korkmazlar, dürüst olduklarını her fırsatta topluma ispatlamaktan kaçınmazlar ve halka hesap vermeyi siyasi ve kişisel bir sorumluluk olarak kabul ederler." değerlendirmesi yer aldı.

Önergede, "CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, eşi, oğlu, kızları, damadı ve dünürleri dahil tüm aile fertleri ve yakınlarının mal varlığının ve kaynaklarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz." ibarelerine yer verildi.

AA

Etiketler: CHP, önerge, Kılıçdaroğlu
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