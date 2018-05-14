CHP'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'dan yine acı haberler alındığını, Filistin'de İsrail'in kanlı bir saldırısıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Gazze'de binlerce insanın yaralandığını, çok sayıda kişinin öldürüldüğünü acı bir şekilde öğrendiklerini dile getiren Tezcan, "Gazze'de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından büyük bir ayıp yaşanıyor. Orta Doğu yine provokasyonların beşiği, Orta Doğu yine masum insanların kanının akıtıldığı, egemenlerin paylaşma kavgası içerisinde masum insanların zulme uğradığı bir coğrafya." diye konuştu.

"Trump ve İsrail, Orta Doğu'nun bağrına bir hançer saplamıştır"

Tezcan, acının her geçen dakika büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail, Orta Doğu'nun bağrına bir hançer saplamıştır. Bu uygulamalar barışa değil, çatışmaya, savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır. Orta Doğu barışını bir kez daha bağrından hançerlemiştir. Trump'ın maceracı tutumu ve İsrail'in onunla ittifakı Orta Doğu'da yeni bir çatışma alanı yaratmıştır. Barışı inşa etme, kanın durmasını sağlama konusunda çaba harcanmasını beklerken, bir yeni ve acı çatışmayla karşı karşıyayız. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Öldürülenlere, katledilenlere Allah'tan rahmet, bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Filistin ve İsrail sorununda çözümün, iki bağımsız devlet olduğunu vurgulayan Tezcan, Trump'ın ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının, Orta Doğu'da, Filistin'de barışı tesis edecek olan iki devletli çözümün bağrına saplanmış bir hançer olduğunu belirtti.

Tezcan, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Katliamdan vazgeçilmeli"

Türkiye'nin çatışmaları önleme konusunda geç kaldığını kaydeden Tezcan, AK Parti Hükümeti'nin, Orta Doğu'da sorunu çözecek etkili adres olmaktan çıktığını savundu.

Tezcan, hükümetin daha etkin bir pozisyon alması gerektiğini ifade ederek, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların çatışmaları ortadan kaldıracak, Filistin sorununu çözecek barış odaklı adımları atması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, Orta Doğu'da barışın temsilcisi etkin bir aktör olmak zorunda olduğunu vurgulayan Tezcan, Türkiye'nin dış politikasının yeniden bu merkezde inşa edilmesi gerektiğine işaret etti.

Tezcan, Trump'ı, Amerikan ve İsrail hükümetlerini bu kanlı katliamdan vazgeçmeye çağırarak, barışın tesisi için olumlu adımların atılmasını istedi.

"Görüşmeler yapıyoruz"

Tezcan, açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Milletvekili aday listeleri şekillendi mi, sürpriz isimler var mı?" sorusu üzerine Tezcan, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, beş genel başkan yardımcısının adaylarla mülakat yaptığını, aday adaylarının bölgelerinde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşmelerde bulunduklarını anlattı.

İl, ilçe başkanlıkları, kadın ve gençlik kollarının kapalı zarflar aracılığıyla görüşlerini aldıklarını belirten Tezcan, bütün bilgiler değerlendirildikten sonra hafta sonu adayların listesinin şekilleneceğini kaydetti.

Tezcan, çalışmalar tamamlandıktan sonra bir-iki gün içerisinde Kılıçdaroğlu başkanlığında bir ön toplantı yapacaklarını aktararak, "Hafta sonunda süreç netleşir. Zaten haftaya pazartesi son gün. Pazar günü Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantımız olacak. Orada listelerimiz son şeklini alacak. Pazartesi günü de inşallah hayırlısıyla Yüksek Seçim Kuruluna vereceğiz." dedi.

"Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan mı İzmir'den mi aday olacak?" sorusu üzerine Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir tercihte bulunacağını ifade etti.

"Ne Abdülhamid'i ne Cumhuriyet'i reddederiz"

"Partiniz tarafından hazırlanan kitapçıkta, Osmanlı vurgusu var. Burada 'CHP, özellikle Abdülhamid konusunda ezberleri bozmalıdır.' ifadesi dikkati çekiyor. Bu konuda bir eksiklik mi görüldü? Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Tezcan, "CHP tarihi çarpıtan, tarihle kavga eden, ülkenin geçmişiyle bugünü kavga ettiren tarih anlayışına her zaman karşı çıkmıştır, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edecektir." yanıtını verdi.

Tezcan, Türkiye'nin Anadolu'da kurulan bütün uygarlıkları kapsayan bir büyük mirasın ve birikimin ürünü olduğunu ifade ederek, "Hiçbir zaman CHP Osmanlı konusunda bir reddi miras içerisinde olmamıştır. Bir yalancı tarihe karşı ezber bozma sürecimiz devam ediyor. Ne Abdülhamit'i ne Cumhuriyet'i reddederiz. Biz, Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, Türkiye Cumhuriyeti'yle bir büyük ve bütün tarihin parçasıyız." diye konuştu.

Soru üzerine Tezcan, "Seçim bildirgemiz tamamlandı, tekrar okunuyor. 24 Mayıs günü Congresium'da hem aday tanıtımımızı yapacağız hem seçim bildirgemizi tanıtacağız." bilgisini paylaştı.

Tezcan, CHP'nin 7 Haziran 2015 seçimlerindeki bildirgesiyle ezberleri bozduğunu, yine böyle bir seçim bildirgesinin olacağını kaydetti.

"Çarpıcı öneriler içeren bir bildirge"

Tezcan, ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika eksenindeki beş temel sorunun nasıl çözüleceğini çok net anlatan, somut sorunlara çarpıcı öneriler içeren çok güzel bir bildirge hazırladıklarını ifade etti.

"TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 'Saltanatçı değilim, Cumhuriyetçiyim. Laiklik, Türkiye'deki tatbikatıyla uygun gördüğüm bir kavramdır.' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tezcan, Kahraman'ın önceki sözlerinden sonra kendini bunları söylemek zorunda hissetmesinin önem taşıdığını ancak yeterli olmadığını söyledi.

Tezcan, şunları kaydetti:

"26. Dönem TBMM Başkanı hala gönül ferahlığıyla, göğsünü gere gere 'Evet, Türkiye Cumhuriyeti laik bir cumhuriyettir. Laiklik, inançların, toplumsal barışın güvencesidir. Bu ülkeye laikliği getirenler ve yerleştirenleri rahmetle anıyoruz.' diyebilme erdemini gösterememesi ve hala utangaç bir biçimde bunları söylüyor olması da 26. dönemin talihsizliği olsa gerek."

Kaynak: AA