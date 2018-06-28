CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Erol: Bu parti bu kadroyla asla iktidar olamaz

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Elazığ milletvekili seçilen ve olağanüstü kurultay için genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını açıklamasının ardından Parti Meclisi toplantısında alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Gürsel Erol, basın toplantısı düzenledi.

"Bu parti, bu yönetim anlayışı ve kadroyla asla iktidar olamaz"

Erol, CHP'nin bu yönetim anlayışıyla asla iktidar olamayacağının altını çizdi.

"Bu parti, bu yönetim anlayışı ve bu kadroyla asla iktidar olamaz. İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla, gelecekleriyle oynamayın. Koltuklarını, genel merkez binasını yönetip, 3-5 belediye başkanı için bu partinin geleceğini ve bu partiye oy veren, umut bağlayan insanların umudunu yok edemezsiniz. Kimlik kayıtlarımda CHP yazmasa bile CHP'liyim ama siz yönetici olduğunuz halde CHP'li değilsiniz. Buradan bütün yurttaşlarıma, CHP'ye gönül veren herkese söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun, bu kararın karşısında direnin. Böyle bir şey tanımayın."

"Tekelleşen bir genel merkezde dava adamlığının olmadığı ortada"

Atadan ve dededen CHP'li olduğunu belirten Erol, Tunceli ve Elazığ gibi 41 yıldır milletvekili çıkaramayan ilden seçilmiş bir milletvekili olarak böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını doğru bulmadığını söyledi.

"Üzüntüm şu, daha bir hafta geçmemişken seçim sonuçlarını, Türkiye'nin yeni bir rejime ve devlet yapısına geçişini, seçim sonuçlarını il il masaya yatırıp değerlendirmek yerine, bugün yalnızca bir milletvekilinin ihracının gündeme getirilmesi, Parti Meclisi'nin toplanmasındaki niyeti, yalnızca tekelleşen bir genel merkezde siyasetin ve koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını ortaya koyuyor."

"Ben dava adayım"

Erol, topluma mal olmuş bir milletvekilinin ihracının gündeme gelmesini kamuoyunun vicdanına bıraktığını söyledi.

Gürsel Erol, kendisinin "koltuk adamı" değil, "dava adamı" olduğunu savundu.

"Ben dava adayım. Dava adamlığı, CHP'nin değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün değeriyle bütünleştirmektir. Bu ülkenin yönetimine Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet, cumhuriyet ve laiklik anlayışını yerleştirmektir."

"Muharrem İnce devşirme siyasetin ne kadar yanlış olduğunu kanıtladı"

Partisinin 9 dönemdir kaybettiği seçim sonuçlarına rağmen birilerinin hala yerini muhafaza etmesinin değerlendirmesini halka bıraktığını vurgulayan Erol, CHP'nin kendi gerçeklerine ve değerlerine dönmesi gerektiğini söyledi.

"Sayın Muharrem İnce bunun en güzel örneğidir. Muharrem İnce partinin içinden, gençlik kollarından, ilçe başkanlığından, il başkanlığından gelen bir arkadaşımız olarak bugün işte devşirme siyasetinin ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamış bir cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye toplumunda kendini kanıtladı."

Kaynak: AA