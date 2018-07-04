CHP'den davaları izleme komisyonu

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, söz konusu komisyonun Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sorumluluğunda oluşturulduğu belirtildi.

Komisyonun, milletvekilleri ile PM üyeleri hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerini takip etmek, sağlıklı biçimde yürütmek ve eşgüdüm sağlamak amacıyla Genel Merkez bünyesinde oluşturulduğu ifade edildi.

Komisyonda, Erkek'in yanı sıra İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun olduğu açıklandı.

Kaynak: AA