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Buradasınız : » » CHP'den Cumhurbaşkanlığı'na bir aday daha

CHP'den Cumhurbaşkanlığı'na bir aday daha

CHP İstanbul milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

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CHPden Cumhurbaşkanlığına bir aday daha

Erken seçime giderken CHP'den, cumhurbaşkanlığına ilk aday çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

İkinci sürpriz isim de CHP İstanbul milletvekili Didem Engin oldu.

Engin yazılı açıklamasında adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır. 16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir.

Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta DUR diyeceğiz.

Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım."

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: didem engin, CHP
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