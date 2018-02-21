CHP'den çocuk istismarına ilişkin düzenlemeye destek

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin yapılmasına 'evet' diyoruz." dedi.
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