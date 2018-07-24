CHP'den Bilecik Milletvekili Tüzün'e "imza" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, "Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez." dedi.

Erkek, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığıyla ilgili açıklamasını değerlendirdi.

CHP kurultay delegelerinin, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinin, sosyal medya üzerinden yürütülmesini eleştiren Erkek, bunun partiye zarar verdiğini söyledi.

"Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz." diyen Erkek, imzaların inceleneceği ve sunulacağı yerin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti. Erkek, imzaların son gün de gelse inceleneceğini ifade etti.

"Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır."

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme süreciyle ilgili Twitter'dan "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00’e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA