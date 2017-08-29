'CHP'den beklentimiz milletten özür dilenmesidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP tarafından Adalet Kurultayı'nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki kamp alanında alkol alınmasına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisinden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir." dedi.

Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'tan bir gün önce brifing almak ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente geldiğini söyledi.

Bu yarımadanın Türkiye'nin turistik bakımdan en önemli yerlerinden olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Buranın her santimetrekaresinde ecdadımızın şehit kanları mevcuttur. Büyük hatıraların, kahramanlıkların, destanların yazıldığı tarihi mübarek bir yarımadada bulunuyoruz. Burada incelemelerde bulunacağız. Amacımız tarihi yarımadayı gerçekten hem iç hem de dış turizm bakımından önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, son yıllarda memleketin dört bir tarafından gelen turistlerin, tarihi yarımadanın bütün alanlarını dolaştıklarını ve buradaki o tarihi övünç günlerini, destanlarını birebir yaşadıklarını, böylece genç nesillerin de Çanakkale ruhuyla yeniden kuşanmış olduklarını anlattı.

Kendilerinin de bu bölgeyle ilgili üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yaptıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Bundan sonra da burayı çok önemli bir turizm merkezi haline getirmek için bütün detaylı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarihi Yarımada Alan Başkanlığının yönetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde burası dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirilecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Adalet Kurultayı

Bakan Kurtulmuş, bölgede Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı kurultay dolayısıyla ortaya çıkan yanlış görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü, herkesin içinde çok ciddi kırılmalara neden olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisinin bu kurultay dolayısıyla Alan Başkanlığına müracaat ettiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerine tabii ki buranın tarihi misyonuna, buradaki ruha uygun ve Çanakkale şehitlerimizin manevi huzurlarında her türlü saygı ve ihtiram gösterilerek kurultay yapılması için izin verilmiştir. Bu çerçevede kurultay ile ilgili Alan Başkanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri arasında varılan bir mutabakat gereği bu alanda hiçbir şekilde taşkınlık yapılmayacağı, hiçbir şekilde alkollü içki kullanılmayacağı, hiçbir şekilde müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler tarafından imzalanmış ve varılan bu mutabakat karşılığında bu alandaki kurultayın tüm sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bırakılmıştır."

Burada 250 bin şehidimiz yatıyor"

Kurtulmuş, yapılan mutabakata rağmen geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunun da yakından ilgilendiği, son derece rahatsız edici, şehitlerin ruhunu ve 80 milyon vatandaşı rahatsız eden son derece çirkin, seviyesiz ve terbiyesiz görüntülerin ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisinden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Çünkü burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla onların da rahatsız olduğu, onların da rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını Cumhuriyet Halk Partisinin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içinde Cumhuriyet Halk Partisi bu özrü diler ve gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur."

Bütün partilerin, siyasi kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, Çanakkale'ye ne kadar çok gelirlerse o kadar çok Çanakkale ruhu üzerinden ortak bir milli mutabakat sağlanabileceğine inandıklarını vurgulayan Kurtulmuş, onun için Cumhuriyet Halk Partisinin burada bu kurultayı yapmak istediği zaman tereddüt etmeden kendilerine bu iznin verildiğini ama maalesef mutabakatın gereklerinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Kurtulmuş, özürle birlikte Cumhuriyet Halk Partisinin üzerine düşeni hiç olmazsa kısmen da olsa yerine getirmesini ümit ettiğini söyledi.

"2018 Troya yılı olacaktır"

Çanakkale'nin, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tarafta tarihi yarımada, burada sürekli ihtimamla bakılan şehitliklerimiz. Ayrıca 2018 yılında Çanakkale'yi ilgilendiren önemli bir turizm olayıyla karşı karşıyayız. 2018 Troya Yılı olacaktır. Troya Yılı dolayısıyla karşı tarafta inşaatı devam eden Troya Müzesi en kısa süre içinde bitirilecek. Burada 2018 yılında büyük etkinlikler yapılarak, Troya Yılı dolayısıyla çok sayıda yabancı turistin Çanakkale'ye gelmesi, ziyaret etmesi sağlanacaktır. Bu güzel tarihi şehrin her tarafında muazzam güzellikler var. Bunları ortaya çıkarmak, tarihimizin zenginliklerini her gün yeni nesille yeniden paylaşmak, bizden sonraki nesillere de Çanakkale'nin güzelliklerini, yaşanan kahramanlıkları ve bu çevredeki derin tarihi kültürel mirası bırakmak bizim vazifemizdir. Bununla ilgili canla başla çalışıyoruz. İnşallah Çanakkale'yi bu ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmekte kararlı olduğumuzu ifade ediyorum."

Daha sonra temsili şehitliği gezen Kurtulmuş, burada temsili mezarlar üzerine karanfil bıraktı, meçhul asker anıtı önünde dua etti. Numan Kurtulmuş'a burada, tiyatrocu Abdulkadir Katra tarafından temsili 57. Alay sancağı hediye edildi.

Kurtulmuş'a ziyarette Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel eşlik etti.