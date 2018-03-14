  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » CHP'den bayrak yakanlar hakkında suç duyurusu

CHP'den bayrak yakanlar hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Emre Çam, Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen PKK yürüyüşünde Türk Bayrağı yakan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHPden bayrak yakanlar hakkında suç duyurusu

Alman Ceza Kanunu’nun 130. maddesinin halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle ilgili olduğunu hatırlatan CHP'li Emre Çam, “Almanya’da bayrak yakmanın doğrudan bir cezası yok. Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde kamusal alanda yabancı bir ülkenin bayrağına zarar vermek düzenlemesi sadece bir dış temsilcilik binasında asılı olan bayraklar için geçerli. Ancak Frankfurt’taki yürüyüşte işlenen fiilin, Almanya’da yaşayan Türkleri hedef alması dolayısıyla halkı tahrik etme kapsamında yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Türk vatandaşları hedefte

Yürüyüşte ayrıca "intikam" sloganları atıldığını vurgulayan Çam, “Almanya’nın birçok şehrinde Türklerin bulunduğu camilere, derneklere, marketlere hatta evlere ve arabalara saldırılarda bulunuyorlar. Bu da, Almanya’daki Türk vatandaşlarının da intikam alınacak hedefler arasına konulduğunu gösteriyor. Almanya’nın ülkesinde yaşayan yurttaşları koruması gerekir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayrak hepimizin bayrağı

Çam, Avrupa'da yaşayan vatandaşların terör örgütünün provokasyonuna gelmemelerini ve sağduyulu davranarak çatışmalardan, gerginliklerden kaçınmalarını da istedi. Ay yıldızlı bayrağın etnik kökeninden bağımsız olarak her Türk vatandaşının bayrağı olduğunu belirten Çam, “Kürt kökenli yurttaşlarımızın da bu olayı tasvip etmediklerini ve tepki gösterdiklerini görüyoruz. Hep birlikte her türlü provokatif eylemin ve ırkçı söylemlerin karşısında olmalıyız” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: PKK, Frankfurt, emre çam, CHP, bayrak
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