  • 05 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.743
    EURO 4.513
  • BIST 116643.01
    ALTIN 158.48
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP'den asgari ücret için araştırma önergesi

CHP'den asgari ücret için araştırma önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi, uzmanlardan yardım alınarak geniş kapsamlı bir şekilde asgari ücretin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın incelenmesini istedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHPden asgari ücret için araştırma önergesi

CHP, asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunda Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 2017 yılının son günlerine, asgari ücret tartışmasının damga vurduğu belirtildi.

Asgari ücretin yetersizliğinin ve açlık sınırının hemen üzerinde olduğunun her zaman gündeme getirildiği anımsatılan gerekçede, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması konusunun da sürekli dile getirildiği ancak bir sonuca varılmadığı kaydedildi.

Gerekçede şu ifadelere yer verildi, ''Türkiye İstatistik Kurumu’nun temel aldığı ortalama dört kişilik ailenin, sağlıklı beslenme, kira, ulaşım, eğitim, sabit giderler gibi masrafları asgari ücretle nasıl karşıladığı ya da daha doğrusu karşılayamadığı, okula gitmesi gereken çocuklarının çalışıp çalışmadığı ve dışardan yardım almak zorunda kalıp kalmadığı tam anlamıyla araştırılmamıştır."

Araştırma önergesinin gerekçesinde, bu nedenle asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunun, uzmanların da yardımı alınarak yerinde ve geniş kapsamlı bir biçimde TBMM tarafından incelenmesi istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: tbmm, önerge, CHP
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER