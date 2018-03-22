  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.934
    EURO 4.849
  • BIST 117122.93
    ALTIN 168.415
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP'den AK Parti'ye "Demokrasi Paketi" önerisi

CHP'den AK Parti'ye "Demokrasi Paketi" önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin talebi üzerine CHP'nin hazırladığı 86 maddelik 5 kanun teklifini AK Parti Grubu'na gönderdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHPden AK Partiye &quot;Demokrasi Paketi&quot; önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un siyasi partiler ve seçim kanunlarına dair görüş talep etmesi üzerine, "Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi" olarak adlandırılan düzenlemeleri AK Parti Grubu'na gönderdi.

AK Parti Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda Özel, AK Parti Seçim İşleri Bakanlığı tarafından 1 Mart 2018'de "Yasa çalışmaları" konulu yazının, "İlgili makama" hitabıyla kendilerine ulaştığını belirtti.

Özel, "Taraflı ve partizanca kaleme alınmış bu metne yanıtımızı, kanunların yapım yerinin TBMM olması nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne değil, grubunuza gönderilmesini uygun buluyoruz. Bu nedenle CHP'nin 20 Şubat 2017'de Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerimizin imzasıyla TBMM Başkanlığına verdiği toplam 86 maddeden oluşan 5 kanun teklifimizi tarafınıza bir kez daha sunuyoruz" dedi.

CHP'nin AK Parti'ye ilettiği Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapan 3 teklif ile Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi, Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanun Teklifi'nden oluşuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: demokrasi paketi, CHP, AK Parti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER