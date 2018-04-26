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Buradasınız : » » CHP'den Abdullah Gül'e veto

CHP'den Abdullah Gül'e veto

CHP'nin kapalı grup toplantısında söz alan 42 milletvekillinin tamamı Abdullah Gül ismine karşı çıktı.

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CHPden Abdullah Güle veto

24 Haziran seçimleri öncesinde CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için art arda toplantılar yapılıyor.

Önce Çatı aday konuşuldu sonra "CHP'nin içinden bir isim olacak" denildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Açıklandığında CHP'lilerin itiraz etmeyeceği memnuniyetle kabul edeceği bir aday." dedi.

CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişareler gün boyu devam etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisine öğle saatlerinde geldi ve kurmaylarıyla görüş alışverişi yaptı. 

Zaten günlerdir o adayı belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapıldı. Parti meclisinin ardından milletvekili grubu da Cumhurbaşkanı Adayını belirlemesi için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

Vekillerle olan o toplantıda Abdullah Gül'ün adaylığı tartışıldı. Kapalı grup toplantısında söz alan 42 milletvekillinin tamamı Gül ismine karşı çıktı.

Kılıçdaroğlu milletvekillerine hassas süreçten geçtiklerini ve isimler üzerinden polemiklere girilmemesi gerektiğini söyledi.

Yapılan istişarelerde partinin kendi adayını çıkarması ağırlık kazandı. Gözler ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayında ama milletvekilliği aday adaylığı için de yarış önümüzdeki hafta başlayacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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