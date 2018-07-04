CHP'de yeniden kurultay sesleri

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklandığı 4 Mayıs'tan itibaren gündeme gelen "genel başkanlık yarışı" seçimlerden sonra gün yüzüne çıktı.

Seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Benim ağzımdan kurultay lafını duyamayacaksınız." diyen Muharrem İnce, dün TBMM'de tamamen farklı ifadeler kullandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği yemekte, "İsterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum." dediğini aktaran Muharrem İnce, parti kulislerini hareketlendirdi.

Bu açıklama, genel merkez tarafından "siyasi nezaketsizlik" olarak nitelendirildi.

Ancak partiden "kurultay yok" açıklaması yapılsa da delegeler arasında hareketlilik yaşanmaya başladı. İnce'nin açıklamasının ardından, farklı illerde bazı kurultay delegeleri sosyal medya üzerinden "kurultay çağrısı" yapan videolar paylaşmaya başladı. CHP'nin bazı il başkanlarının da Muharrem İnce'yi destekleyerek, kurultay çağrısı yaptığı biliniyor. Daha önce de aralarında Nur Serter, Şahin Mengü, Kemal Anadol gibi isimlerin yer aldığı 9 Eylül Platformu, kurultay çağrısı yapmıştı.

Kaç delegenin imzası gerekiyor

Olağanüstü kurultay için 2018 Mart ayında yapılan 19. Olağanüstü Kurultay'daki delege sayısı göz önüne alındığında, 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor.

Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine güven oylaması ve seçim maddeleri konulabiliyor.

Son kurultay göz önüne alındığında 650 civarında delegeye ihtiyaç bulunuyor.

İnce iki kez aday oldu ve kaybetti

Muharrem İnce, 5 Eylül 2014 tarihinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile toplanan 18. Olağanüstü Kurultay'da ilk kez rakip olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun 740 oyla koltuğunu koruduğu bu kurultayda, 177 delegenin imzasıyla aday gösterilen Muharrem İnce'nin aldığı 415 oy ise dikkatleri farklı bir yöne çekti.

Delege yapısındaki hareketlilik nedeniyle sonraki kurultaylarda genel merkez işi daha sıkı tuttu. Bunun karşılığını 35. Olağan Kurultay'da alan Kılıçdaroğlu, tek aday olarak seçime girdi.

CHP'nin bu yıl şubat ayında gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nda ise Muharrem İnce yeniden aday oldu oldu. Mükerrer imza tartışmasının da yaşandığı kurultayda, bin 266 delegenin bin 253'ü oy kullandı. İnce, geçerli bin 237 oyun 447'sini alırken, Kılıçdaroğlu ise 790 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, böylece 4'ü olağanüstü, çoğu da seçimli olmak üzere girdiği 7 kurultaydan da başarıyla ayrıldı. Muharrem İnce ise rakip olduğu 2 kurultayda da kaybetti.

CHP'de 36'sı olağan 55 kurultay yapıldı

Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.

Kaynak: AA