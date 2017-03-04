'CHP'de tek adamlıktan kurtar kendini'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adana AK Parti İl Başkanlığı tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sandık Yönetim Kurulları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da sandığa gideceklerini, sandığın millet demek olduğunu ve kendilerini millete anlatma fırsatı tanıdığı için sandığı sevdiklerini söyledi.

Referandum sürecinde görüşlerini AK Parti'nin tüzel kişiliği altında millete takdim ettiklerini belirten Canikli, "Parti olarak milletimizden 'Evet' istiyoruz. fakat 'Hayır' kampanyası yürüten ana muhalefet partisi başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti tüzel kişiliğiyle bu kampanyayı yürütemiyorlar. Partilerini saklıyorlar çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partililer, partilerinden utanıyorlar. Utanmasalar çıkar partileriyle birlikte tıpkı bizim yaptığımız gibi kampanyayı yürütürler." dedi.

"Fatura bizim için sürpriz değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlatan Canikli, şöyle devam etti:

"O zaman SSK İstanbul Okmeydanı Hastanesi var. Oranın onarım işini ihaleye veriyor aslında ihale değil. İş hastanenin onarımı, basit bir iş. O zamanki parayla 50 milyar liraya veriyor. İş tam 8 yıl sürüyor ve 550 milyar liraya tamamlanıyor. İşi yapan o dönem CHP Tunceli il başkanı. CHP meclis divan katibinin bir milyonun üzerinde bir haberleşme faturası, devletin bütçesinden tabii yapması bizim için sürpriz değil. Bunların tarihi böyle şeylerle dolu. Milletimiz bunları biliyor onun için sevmiyor, onun için CHP'nin itibarı yok."

Kılıçdaroğlu'nun partisinde tek adam olduğunu anlatan Canikli, "Bundan dolayı sadece Kılıçdaroğlu diktatördür diyebilir misiniz? Eğer tek adamlığa itirazın varsa önce kendin, tek adam olduğun Cumhuriyet Halk Partisinde tek adamlıktan kurtar kendini, yanına bir tane olmazsa iki tane istediğin kadar eş başkan seç." diye konuştu.