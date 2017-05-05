CHP'de 'seçimli olağanüstü kurultay' çağrısı

İnce, "beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayı yapılmasını" isteyerek, "Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır." dedi.