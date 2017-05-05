  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » CHP'de 'seçimli olağanüstü kurultay' çağrısı

CHP'de 'seçimli olağanüstü kurultay' çağrısı

İnce, "beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayı yapılmasını" isteyerek, "Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır." dedi.

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CHPde seçimli olağanüstü kurultay çağrısı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayı yapılmasını" isteyerek, "Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır." dedi.

Etiketler: CHP, Muharrem İnce
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