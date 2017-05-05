CHP'de 'seçimli olağanüstü kurultay' çağrısı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayı yapılmasını" isteyerek, "Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır." dedi.
İnce, "beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayı yapılmasını" isteyerek, "Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır." dedi.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayı yapılmasını" isteyerek, "Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır." dedi.