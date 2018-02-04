CHP'de PM ve YDK üyeleri belirleniyor

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda, yapılan hazırlıkların ardından seçimlere geçildi. Delegeler 25 sandıkta, 52 PM üyesiyle 15 kişiden oluşan YDK üyelerini belirleyecek. PM'nin 8 üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından gelecek.

Delegeler, PM için en az 47, en fazla 52, YDK için ise en az 14, en fazla 15 adayı işaretleyebilecek. Bunun dışında yapılan işaretlemelerde oylar geçersiz sayılacak.

PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulundu. Böylece kurultayda PM ve YDK için 596 kişi aday oldu.

Aday fazlalığı nedeniyle her delegenin oy verme işleminin yaklaşık 5 dakika sürmesi bekleniyor.

İlk sırada İlgezdi yer aldı

Kurultay salonunda, delegelere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "anahtar listesi"nin olduğu belirtilen çok sayıda liste dağıtılıyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olduğu ifade edilen "anahtar listenin" ilk sırasında halen PM üyesi olan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yer alıyor.

İçişleri Bakanlığınca bir süre önce görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan Gamze İlgezdi'nin salonda dağıtılan tüm anahtar listelerde ilk sırada yer alması dikkati çekti.

MYK üyelerinden 9'u listede yer bulurken, aday olmayan Yasemin Öney Cankurtaran ve Kamil Okyay Sındır ile aday olmalarına rağmen, Erdal Aksünger ve Zeynep Altıok'a yer verilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde, mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden Haluk Koç, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Öztürk Yılmaz, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Aykut Erdoğdu bulunuyor.

MYK üyelerinden Yasemin Öney Cankurtaran, Kamil Okyay Sındır ve Erdal Aksünger yer almazken, Lale Karabıyık ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) aday gösterildi.

Listeler açıklandı

CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı.

PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliklerine itiraz, düzeltme ve geri çekilmeler için tanınan süre sona erdi. Bu arada, PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için 103 adayın başvuruda bulunduğu öğrenildi. İtiraz ve geri çekilmelerin ardından bu sayı düşecek.

Ayrıca PM'ye Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 kişi için Genel Başkan tarafından belirlenen 12 kişilik liste açıklandı.

Buna göre, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer PM'ye 8 üyelik için aday gösterildi.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gün çalışmaları başladı.

Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri belirlenecek. Kayıtlı bin 226 delege, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyelikleri için oy kullanacak.

İtiraz ve çekilmeler için bir saatlik süre tanındı

PM ve YDK üyelikleri için başvuranların isimleri tek tek okundu ve salondaki dev ekrandan adlar yansıtıldı. Daha sonra başvurulara ilişkin itiraz ve çekilmeler için bir saatlik süre tanındı.

Bu arada, partililer Ankara Spor Salonu'na PM adaylarını desteklemek için erken saatlerde geldi. Adayların afiş ve pankartları salonun çeşitli yerlerine asıldı, broşürler dağıtıldı.

CHP'nin yeni genel başkanını dün belirleyen delegeler, bugün de bütün adayların, kurayla belirlenen harften başlayarak soyadına göre sıralanmış çarşaf listeyle seçimlere gidecek. Başkanlık Kurulunca bastırılacak liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülecek.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.

PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak.

Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yapılan seçimde 790 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Rakibi Muharrem İnce de 447 oy almıştı.

Kaynak: AA