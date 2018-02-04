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Buradasınız : » » CHP'de PM ve YDK üyeleri belirlenecek

CHP'de PM ve YDK üyeleri belirlenecek

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği kurultayın ikinci ve son gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

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CHPde PM ve YDK üyeleri belirlenecek

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri belirlenecek.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayın son gününde, kayıtlı bin 226 delege, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyelikleri için oy kullanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

CHP'nin yeni genel başkanını dün belirleyen delegeler, bugün de bütün adayların, kurayla belirlenen harften başlayarak soyadına göre sıralanmış çarşaf listeyle seçimlere gidecek. Başkanlık Kurulunca bastırılacak liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülecek.

Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.

PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak.

Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yapılan seçimde 790 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Rakibi Muharrem İnce de 447 oy almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ydk, pm, Kurultay, CHP
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