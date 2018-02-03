CHP'de Olağan Kurultay günü

Teması "Adalet ve Cesaret " olarak belirlenen CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor.

Kurultaya 10 bin kişi davet edildi.

Yaklaşık 600 polisin ve 200 özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı Ankara Spor Salonu'nun çevresinde de atlı polisler bulunuyor.

Salonun ortasına hazırlanan alanda CHP delegeleri yerlerini almaya başladı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona giriş yaptı.

Kurultayda, engelliler de unutulmadı. Konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek.

Kılıçdaroğlu ve İnce arasında yarış bekleniyor

CHP'de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek.

Aday adayları arasında bu rakama Kılıçdaroğlu dışında sadece Muharrem İnce'nin ulaşacağı iddia ediliyor.

Divan Başkanlığına Büyükerşen önerilecek

Kurultayın Divan Başkanı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olması bekleniyor. Büyükerşen'in ortak imza ile aday gösterileceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, dün yaptığı açıklamada şehitlerin olduğu bir ortamda kurultaya coşku katacak etkinlikleri iptal ettiklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA