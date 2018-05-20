CHP'de milletvekili aday listeleri netleşti

CHP'de 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday seçme süreci sona erdi. Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu listelere son şekli verdi.

Kılıçdaroğlu'nun A takımı yani Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) tamamı listede kendine yer buldu.

Kılıçdaroğlu, partisine adaylık başvurusu yapanlarla mülakat yapan Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Faik Öztrak ile Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'la bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.

MYK toplantısı 2 saat sürdü

Genel Başkan Yardımcılarının önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezinde MYK üyelerini topladı.

Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantıda Kılıçdaroğlu, milletvekili listesini MYK üyeleriyle paylaştı.

Aday listesi Parti Meclisi'ne sunuldu

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren PM toplantısında da milletvekili listesi değerlendirildi.

PM üyelerinin itiraz ve önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, listenin son şeklini PM'nin onayına sundu. Liste, PM üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Parti Meclisi'nin onayladığı CHP'nin 600 kişilik milletvekili aday listesinde önemli değişiklikler var.

Deniz Baykal Antalya 1. sıra adayı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu.

Tedavisi devam eden eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'dan 1. sıra adayı.

MİT tırları davasının tutuklu sanığı eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Kılıçdaroğlu'nun A takımı listede

Kılıçdaroğlu, mevcut milletvekillerinin büyük çoğunluğunu listelerde korudu. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ise üst sıralardan aday gösterildi. 18 kişilik MYK üyelerinin tamamı milletvekili aday listesinde.

Genel başkan yardımcılarından; Bülent Tezcan, Aydın 1. sıra, Tekin Bingöl, Ankara 1. bölge 1. sıra, Halik Koç, Ankara 3. bölge 1. sıra, Seyit Torun, Ordu 1. sıra, Veli Ağbaba, Malatya 1. sıra, Muharrem Erkek, Çanakkale 1. sıra, Faik Öztrak, Tekirdağ 1. sıra, Lale Karabıyık, Bursa 1. sıra, Öztürk Yılmaz, Ardahan 1. sıradan aday gösterildi.

İnce'nin önerdiği isimler de var

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önerdiği bazı isimler de listeye girdi.

Haluk Pekşen, Şerafettin Turpçu ve Necati Yılmaz'ın liste dışı kaldı. İnce'ye yakın isimlerden Tanju Özcan, Bolu'da 1. sıradan, CHP'nin Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün de Bilecik'te 1. sıradan tekrar aday gösterildi.

Listedeki sürpriz ise Abdüllatif Şener. Şener'in CHP'nin Konya adayı oldu.

İYİ Parti'ye katılan vekiller listede

Saadet Partisi'ne verilen kontenjan kapsamında bazı yerler boş bırakıldı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, eski CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, KHK ile üniversiteden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da CHP'nin milletvekili aday listesinde yer aldı.

Ayrıca, İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekiline aday listesinde yeniden yer verildi.

Bazı milletvekilleri liste dışı kaldı

Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz, Hilmi Yarayıcı, Niyazi Nefi Kara, Elif Doğan Türmen ve İlhan Cihaner listede kendilerine yer bulamadı.

Aday listesinde ismi olmayan diğer isimler ise eski CHP milletvekili Umut Oran, görevinden istifa eden Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci.

PM toplantısında isimler üzerinde tartışmaların yaşandı, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger bir konuşma yaparak listeye itiraz etti.

Liste, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak

Aksünger de listede yer bulamayan isimler arasında yer aldı. Açıklanan seçim takvimi doğrultusunda, CHP'nin milletvekili aday listesi bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim beyannamesini 24 Mayıs'ta açıklayacak . Aday tanıtımı da aynı gün yapılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Mayıs itibarıyla seçim meydanlarına inecek.

Kaynak: TRT Haber, AA