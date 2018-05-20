CHP'de milletvekili aday listeleri netleşmeye başladı

CHP'de 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday seçme süreci sona erdi. Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve listelere son şekil verildi.

Parti Meclisi'nin onayladığı CHP'nin 600 kişilik milletvekili aday listesinde kulis bilgilerine göre önemli değişiklikler var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı yani Merkez Yönetim Kurulu'nun tamamı listede kendine yer buldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olması bekleniyor.

Tedavisi devam eden eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'dan 1. sıra adayı olacak.

MİT tırları davasının tutuklu sanığı Enis Berberoğlu'nun da İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterileceği söylenenler arasında.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ise üst sıralardan aday gösterildi.

Genel başkan yardımcılarından; Bülent Tezcan, Aydın 1. sıra, Tekin Bingöl, Ankara 1. bölge 1. sıra, Halik Koç, Ankara 3. bölge 1. sıra, Seyit Torun, Ordu 1. sıra, Veli Ağbaba, Malatya 1. sıra, Muharrem Erkek, Çanakkale 1. sıra, Faik Öztrak, Tekirdağ 1. sıra, Lale Karabıyık, Bursa 1. sıra, Öztürk Yılmaz, Ardahan 1. sıradan day gösterileceği bilgisi var.

Kulislerden sızan bilgiler mevcut vekillerden yüzde 35'inin listede yer almadığı yönünde.

Mevcut vekillerden; Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, İlhan Cihaner, Umut Orhan, Zeynep Altıok, Gaye Usluer'in listede kendilerine yer bulamadığı söyleniyor.

Kulislere göre CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın isimlerden çoğu listede yer almıyor.

Haluk Pekşen, Şerafettin Turpçu ve Necati Yılmaz'ın liste dışı kaldı. İnce'ye yakın isimlerden Tanju Özcan, Bolu'da 1. sıradan, CHP'nin Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün de Bilecik'te 1. sıradan tekrar aday gösterildi.

Listedeki sürpriz ise Abdüllatif Şener. Şener'in CHP'nin Konya adayı olduğu bilgisi var.

CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim beyannamesini 24 Mayıs'ta açıklayacak . Aday tanıtımı da aynı gün yapılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Mayıs itibarıyla seçim meydanlarına inecek.

Kaynak: TRT Haber