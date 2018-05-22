CHP'de liste gerginliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili listesine imzasını attı.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran genel seçimleri için 17 kişilik MYK’sının tamamını korudu.

Aday olmayan 7 milletvekili ile birlikte 58 isim yeniden aday gösterilmedi.

CHP'de liste huzursuzluğu hakim

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın isimlerin neredeyse tamamının üstü çizildi.

Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Sencer Ayata, İlhan Cihaner, Selina doğan, Gülsün Bilgehan, Necati yılmaz, Şenal Sarıhan, Gaye Usluer, Zeynep Altıok, Musa Çam, Mustafa Balbay, Hüsnü Bozkurt, Ömer Süha Aldan, Fikri Sağlar, Mustafa Akaydın, Haluk Pekşen milletvekili adayı olamadı.

Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'e göre liste dışında kalanların ortak özelliği Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkmaları.

Ön seçim yapılamadı

Liste hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatan konu ise erken seçim nedeniyle ön seçim yapılamamasıydı. Kılıçdaroğlu, merkez yoklaması yöntemiyle listeleri kendisi yaptı.

İyi Parti'ye geçip partiye geri dönen 15 milletvekili de yeniden listede kendine yer buldu. Listenin dikkat çeken yeni ismi ise akademisyen İbrahim Kaboğlu oldu.

En çok tepkiyi toplayan isim Abdüllatif Şener

Bazı milletvekili adaylarına parti örgütünden de tepkiler geldi. En fazla tepkiyi ise Konya'dan aday gösterilen eski bakanlardan Abdüllatif Şener aldı.

Şener'in adaylığı teşkilatı rahatsız etti. CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet Yiğit, genel merkezin bu kararını tanımadıklarını söyledi.

CHP, Saadet Partisi için Konya’nın yanı sıra İstanbul ve Samsun gibi bazı illerdeki seçilmesi garanti sıraları boş bırakırken, sıralar SP’nin bildireceği isimlerle doldurulacak.

Ali Şeker liste dışı kaldı, son anda yeniden aday oldu

Adana, Mersin, Muğla ve Gaziantep milletvekillerinin tamamı değişti. Listede Ali Şeker sürprizi de yaşandı.

Önce liste dışı bırakılan Şeker, CHP liderinin yaptığı son değişiklikle İstanbul 2. bölge 8.sıradan listede kendine yer buldu.

Hukukçular ağırlıkta

CHP listesinin 463'ü erkek, 137'si ise kadın. Genç aday sayısı ise 48. Listede 3 engelli adaya da yer verildi. CHP yeni dönemde hukukçulara emanet.

108 milletvekili adayının avukat olması dikkat çekti. İkinci sırada mühendisler yer aldı.

Seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı 26 Mayıs

Listede bulunanların 397'si üniversite mezunu, 16'sı ise ilkokul. CHP seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı 26 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Kaynak: AA, TRT Haber