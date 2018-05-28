CHP’de bir milletvekili daha adaylıktan çekildi

11 milletvekilinin seçileceği Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 6. sıradan aday gösterilen Hasan Ramiz Parlar yazılı açıklama yaptı.

Parlar, milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesine çok az bir zaman kala Genel Merkezce aralarında Hatay'ın da olduğu bazı şehirlerin aday listelerinde değişiklik yapıldığını aktardı.

“Son derece tramvatik, üzücü ve onur kurucu buldum”

Değişiklik gerekçesinin nedenini ve zamanlamasını anlayamadığını ifade eden Parlar, şöyle devam etti:

"Bu değişikliği, başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal saygınlığı ve güvenilirliğiyle siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmadığım gibi ilk listede yer alan arkadaşımız ve ailelerinin toplum önünde düşürüldüğü durum açısından da son derece travmatik, üzücü ve onur kırıcı bulduğumu belirtmek istiyorum.

Normal şekilde açıklanan bir listede bu durumdan onur duyabilirdim. Ancak seçilme ihtimali olmasına rağmen liste ilan edildikten sonra zamansız bir biçimde yapılan bu değişiklik sonucu listeye girmiş olmayı siyaset etiği, insanlık onuru ve kamu vicdanı açısından kabul edilebilir bulmadığımı ve bu nedenle milletvekili adaylık listesinden çekildiğimi bildirir, tüm aday arkadaşlarıma başarılar dilerim."

Kaynak: AA