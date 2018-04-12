CHP 'yerel seçim stratejisi' toplantısı yapacak

CHP'nin az oy aldığı illerden biri olduğu için Konya'da yapılması planlanan toplantının ana gündem maddesi "2019 yerel seçimlerine hazırlık" olacak.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yerel seçimlere ilişkin bir sunum yapacağı toplantıda, seçimlere giden yolda izlenecek strateji şekillendirilecek.

Belediye başkanlarının da söz alarak il ve ilçelerindeki çalışmalarıyla ilgili bilgiler vereceği toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel projeler konuşulacak.

Toplantıda, CHP örgütlerinin verdiği bilgiler ve kamuoyu yoklamaları doğrultusunda belediye başkanlarının performansı da değerlendirilecek.

Kriterler masaya yatırılacak

Yerel seçimlerde aday belirlemedeki kriterlerin de görüşüleceği toplantıda, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Antalya, Mersin ve Adana'nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerin nasıl alınabileceği tartışılacak.

Toplantıda, uzmanlar tarafından İçişleri Bakanlığı'nca belediyelere yapılan denetimlere ilişkin bir sunum da yapılacak.

Belediye başkanlarına ve yerel seçimlerde aday olacaklara yol gösterecek kitapçıkların dağıtılacağı toplantıda, hazırlanacak "yerel seçimler bildirgesi" kamuoyuyla paylaşılacak.

Kitapçıklarda, şehirlerin, hızlı ve ekonomik bir ulaşıma kavuşturulmasının yanı sıra yeşil alanların artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çözüm odaklı belediyecilik konuları yer alıyor.

"Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı"

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarın yapılacak toplantıda sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ortaya koyacaklarını söyledi.

Toplantının, 2019'da yapılacak yerel seçimler için bir yol haritası niteliği taşıyacağına işaret eden Torun, "Biz, geleceği kucaklayarak vatandaşların sorunlarına çözüm üreten bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Bu toplantımız buna hizmet edecek" dedi.

Kaynak: AA