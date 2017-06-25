CHP ve MHP'de bayramlaşma yarın yapılacak

CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşmasının 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşma Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirilecek.

CHP'nin Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki ziyaret heyetinde, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Suzan Şahin Dudu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Kemal Güneri yer alacak.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığındaki kabul heyeti ise Kadın Kolları MYK Üyesi Zehra Eriç ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Genç Osman Killik'ten oluşacak.

MHP'de bayramlaşma

MHP'de, siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma 26 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla teşkilatla bayramlaşma, 26 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te Genel Merkez Tören Salonu'nda yapılacak.

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mit ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Gündüz'den oluşan heyet, 26 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren parti genel merkezinde, diğer siyasi parti temsilcileriyle bayram ziyaretinde bir araya gelecek.

Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Şekerci ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çelik da aynı gün saat 09.00'dan itibaren diğer partileri ziyaret edecek.