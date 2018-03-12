CHP tüzük değişikliğinden memnun

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayda, CHP Tüzüğü'nde önemli değişikliklere gidildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, değişiklikleri değerlendirdi. Tüzük kurultayının, partisinin bir süredir gündeminde olmasına rağmen Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü süreç nedeniyle bu zamana kaldığını söyledi.

"CHP tüzüğü artık daha demokratik"

Erkek, CHP'nin yeni tüzüğünün "A'dan Z'ye" üzerinde çalışılarak, kanun yapma tekniğine uygun bir şekilde oluşturulduğunu söyledi.

"Yapılan değişiklikle artık CHP Tüzüğü'nün daha demokratik olduğu söylenebilir. Bunun en somut örneği eski tüzüğe göre genel başkanlığa adaylık için delegelerin yüzde 10'unun imzası gerekirken artık yüzde 5 imza ile aday olunabilecek."

"10 imza makul"

Değişiklikle, Parti Meclisi'ne (PM) adaylık için en az 10 kurultay delegesinin imzasının ya da Genel Başkanın yazılı önerisinin aranacağını söyleyen Erkek; 10 imzanın makul bir oran olduğunu, buna herkesin ulaşabileceğini anlattı.

Parti Meclisi karar verecek

Milletvekili adaylarının belirlemesindeki yüzde 85 ön seçim şartının korunduğunu hatırlatan Erkek, hangi seçim çevresinde hangi yöntemin kullanılacağına örgütlerin de görüşünü alarak PM'nin karar vereceğini açıkladı.

"Kurultay'daki tartışmalar demokrasinin kanıtı"

"Tüzük kurultayındaki önemli tartışmaların ve eleştirilerin, CHP'de demokrasinin varlığının açık bir kanıtı olduğunu" sözlerine ekleyen Erkek, "Kurultaylarında, kongrelerinde adayların demokratik bir şekilde mücadele ettiği, özeleştirilerin, tespitlerin yapıldığı tek parti CHP. Başka partilerde bunları göremezsiniz" dedi.

"Örgütlerin büyük bölümü memnun"

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de, değişiklikler arasında örgütler için de önemli maddeler olduğunu anlattı.

"Tüzük değişikliğinden sonra artık örgütlerimiz daha güçlü. Adayların belirlenmesinde örgüt yönetimlerinin görüşünün alınması maddesi bizim için çok önemli. Bu hiçbir partide yok."

Keskin, bazı eleştiriler olmasına rağmen örgütlerin büyük bir bölümünün değişikliklerden memnun kaldığını, artık kurultayların geride bırakıldığını ve hedeflerinin 2019 seçimlerinde başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Değişiklikler neler?

Partinin yeni kabul edilen tüzüğüne göre CHP, cumhurbaşkanı adayını "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle seçecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talebiyle verilen değişiklik önergesiyle, "genel başkan adayı" olabilmek için toplam delegenin yüzde 10'unun imza şartı yüzde 5'e düşürüldü.

Partinin 3-4 Şubat tarihlerinde yaptığı kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için 127 delegenin imzası gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu rakam 64'e indi.

Kurultaylarda uygulanan "çarşaf liste" yönteminin korunduğu tüzükte, PM üyeliğine adaylık için en az 10 kurultay delegesinin imzası ya da Genel Başkanın yazılı önerisi gerekecek.

İnce'nin önerisi reddedildi

Milletvekili adaylarının belirlenmesindeki yüzde 85 ön seçim şartının korunduğu yeni tüzükte, gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı. Gençlik kollarına üyelik için yaş üst sınırı 30 olarak korundu.

Yeni tüzükte parti genel sekterliğinin görev alanı da daraltıldı.

Tüzük kurultayında, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin, "Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı" önerisi, 100 civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedildi.

Kaynak: AA