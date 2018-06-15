CHP Suruç saldırısını araştıracak

AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Suruç'taki seçim çalışmaları için esnaf ziyareti yapıyordu.

4 kişi hayatını kaybetti

Ziyaret esnasında HDP'li oldukları değerlendirilen bir grup, Yıldız ve yakınındakilere saldırdı.

Silahların da kullanıldığı saldırıda 8 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

CHP saldırıyı inceleyecek

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç'ta yaşanan olayların incelenmesi için Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.

Gök, temas ve incelemeler yapmak üzere bu sabah Suruç’a gitti, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında basın toplantısı yaptı.

"Şiddet siyasetin içinde yer alamaz"

Levent Gök, herkesin fikirlerini özgürce söylemesinin ve birbirlerini saygıyla dinlemesinin öneminden bahsetti.

"Şiddet, siyaset kültürünün içinde asla yer almamalıdır. Türkiye şiddetten çok çekti, halen şiddetin yol açtığı pek çok travmalarla uğraşıyoruz. Siyaseti şiddetin dışına çıkarmak tüm siyasetçilerin sorumluğunda olmalıdır."

"Derinden sarsıldık"

CHP Ankara Milletvekili Gök, Suruç saldırısının üzüntü verici olduğunu, olayla ilgili Vali Abdullah Erin'den bilgi aldığını açıkladı.

"Şimdi önemli bir seçime doğru giderken, hep beraber ülkemizdeki demokratik olgunluğu artıracağımız, kavgadan, şiddetten, üzücü olaylardan uzak bir süreci büyük bir olgunlukla yürütmemiz gerekiyor. Her şeyin Türkiye'nin daha iyiye gitmesi, demokrasinin daha iyi yerleşmesi için herkesin soğukkanlı, sağduyulu olması gerekiyor. Türkiye'deki demokratik olgunluğun ne kadar zengin olduğunu dünyaya göstereceğimiz günlerden geçiyoruz. İşte böyle bir olayda hepimiz derinden sarsıldık."

"Bilgilendirildik, olayın aydınlatılmasını bekliyoruz"

Gök, Vali Abdullah Erin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini anlattı.

"Onlardan aldığımız bilgilerle adli soruşturmanın devam ettiği ve emniyet güçlerinin olayın tüm ayrıntılarıyla incelediği yönündeki bilgiler bize resmi olarak iletildi. Biz de adli makamların yapacağı incelemeleri bekliyoruz. Olayların bir an önce aydınlatılarak sorumlular hakkında işlemlerin yapılmasını da elbette bekliyoruz."

"Şanlıurfalılar sağduyu göstermeli"

Gök, Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfalılardan kardeşlik hukukunu bozmamalarını, kutuplaşmadan bu olayı aşacak olgunluğu ve sağduyuyu göstermelerini istediğini söyledi.

Kaynak: AA, TRT Haber