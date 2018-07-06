CHP Sözcüsü Tezcan: İmza toplanırsa kurultay olur

Olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı tartışmaları CHP'nin en sıcak başlığı. Muharrem İnce'ye destek verenler "kurultay toplansın" çağrısı yapıyor.

"İnce parti ile yarışmadı Erdoğan ile yarıştı"

Sözcü Bülent Tezcan NTV'de soruları yanıtladı, kurultay tartışmalarına değindi.

"Tartışma belki bir kaç gün daha sürer ama daha sonra biter. Genel başkan genel merkez açısından bir kurultay çağrısı yok. Genel başkanın gündeminde kurultay çağrısı yok Parti Meclisi'nde de böyle ağırlıklı irade yok. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı."

"Başka aday çıkabilir"

Bülent Tezcan, İnce'nin 81 milyonunun Cumhurbaşkanı olması, parti rozetini çıkarmasının sadece İnce'nin değil CHP'nin de projesi olduğunu söyledi.

"Başarı da başarısızlık da ortaktır. 15 milletvekilinin gönderilmesi Millet İttifakı'nın oluşturulması Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bunlar doğru adımlardı. Bir dahaki kurultayda bir başka aday çıkabilir. Ama şu anda yapılacak şey genel başkan nasıl bütün kadroları niteliklerine göre değerlendirdiyse bundan sonraki süreçte de böyle yürümektir."

"İmza toplanmazsa bu mesele biter"

Tezcan, partide yaşanan gerginliklerin geçeceğini, özel bir durum olmadığından bahsetti.

"Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter. İmza toplanırsa kurultay olur çözülür imza toplanmazsa bu mesele biter herkes yerel seçimlere hazırlanır. 1990'da partiye üye oldum o zamandan beri biz seçimi değerlerdirmeyi parti için iktidar arayışı üzerinden yapma alışkanlığımız var. Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bence uygun olmamıştır.

Kaynak: TRT Haber