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CHP Sözcüsü Tezcan: CHP olarak seçime hazırız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "CHP olarak seçime hazırız, seçimden kaçmayız, hodri meydan" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını duyurmasından sonra CHP'den ilk tepki geldi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklaması şu şekilde: 

"Dün tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli çıktı, erken seçim çağrısı yaptı. Tek adam koalisyonunun büyük ortağı AK Parti ve onun genel başkanı Erdoğan'ın ne dediğini merak ediyorduk, bugün toplandılar görüştüler danıştılar. Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos'ta erken seçim istiyorum demişti, koalisyonun büyük ortağı da dediki 24 Haziran 2018'de seçim yapacağız. Öyle bir telaş ve şaşkınlıkla vermişler ki kararı o gün üniversite öğrencilerinin sınavı var. O sınavın gününe denk getirmişler, 1,5 milyon evladımızın muhtemelen sınav tarihiyle oynayacaklar. Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü çok net açıkladık. Biz dün çok açık bir şekilde söyledik: "Hodri meydan". CHP olarak biz seçime hazırız, biz seçimden kaçmadık, kaçmayız. Dün hodri meydan diyorduk bugün de aynısını diyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: erken seçim, CHP, açıklama
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