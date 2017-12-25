CHP, son KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, son Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan darbe teşebbüsü ve terör eylemlerine karşı mücadele eden sivillere yönelik düzenlemeyi eleştirdi.

"KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

Tezcan şunları kaydetti:

"Niyetimiz bu değildi diyorlar. Niyetiniz o değilse niyetinizi doğru ifade edin. Türkiye'yi bir ateşin içine atmak mı istiyorsunuz. Aşağıda tabandaki insanlar kendilerince işgüzarlık yapıp böyle bir toplumsal çatışmanın fitilini ateşlerse ne yapacaksınız. Derhal bu tehlikeli uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu kanun hükmünde kararnameyi Anayasa Mahkemsi'ne götüreceğiz."

TRT HABER



