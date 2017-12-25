  • 25 ARALIK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.524
  • BIST 111597.41
    ALTIN 156.131
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP, son KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP, son KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP, son KHKları Anayasa Mahkemesine götürecek

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, son Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan darbe teşebbüsü ve terör eylemlerine karşı mücadele eden sivillere yönelik düzenlemeyi eleştirdi.

"KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

Tezcan şunları kaydetti:

"Niyetimiz bu değildi diyorlar. Niyetiniz o değilse niyetinizi doğru ifade edin. Türkiye'yi bir ateşin içine atmak mı istiyorsunuz. Aşağıda tabandaki insanlar kendilerince işgüzarlık yapıp böyle bir toplumsal çatışmanın fitilini ateşlerse ne yapacaksınız. Derhal bu tehlikeli uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu kanun hükmünde kararnameyi Anayasa Mahkemsi'ne götüreceğiz."

TRT HABER

 

Etiketler: khk, CHP, anayasa mahkemesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER