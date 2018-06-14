CHP, seçim izleme ve koordinasyon merkezi kurdu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 10 gün sonra sandık başında.

Merkez 4 kişilik

Seçime kısa bir süre kala seçim takvimi de hızla işliyor. CHP, genel başkan yardımcılarından oluşan 4 kişilik izleme ve koordinasyon merkezi oluşturdu.

Seçim işlemlerini takip edecek

Merkez, seçim işlemlerini izleyecek ve koordine edecek. Ayrıca ortaya çıkabilecek sorunlara anlık müdahale yapacak.

Genel başkanlar görevde

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan görev alacak.

İl başkanlığında kurulacak

Diğer illerde de il başkanı başkanlığında 4 kişilik bir il izleme ve koordinasyon merkezi kurulacak.

Kaynak: AA, TRT Haber