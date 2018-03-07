  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » CHP seçim güvenliği heyeti yarın AK Parti'yi ziyaret edecek

CHP seçim güvenliği heyeti yarın AK Parti'yi ziyaret edecek

CHP seçim güvenliği heyeti, partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek.

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CHP seçim güvenliği heyeti yarın AK Partiyi ziyaret edecek

CHP seçim güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti Grubu'na ziyarette bulunacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan oluşan heyet, yarın saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret edecek.

Heyet, seçim güvenliği konusunda siyasi partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası oluşan görüşlere yönelik hazırladığı raporu Elitaş'a sunacak.

Kaynak: AA

Etiketler: CHP, seçim güvenliği, AK Parti
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