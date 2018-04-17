CHP seçim çalışmalarına hız verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi parti yöneticileri ve örgütten daha fazla sahada olmalarını istedi.

Yerel seçimler için İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'nın da dahil olduğu büyükşehirlerin kazanılması, cumhurbaşkanlığı için de yüzde 60 hedefi koyan Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantılarda bunu gerçekleştirmenin yolunun ise "vatandaşa dokunmaktan, sorunlara çözüm önerilerini anlatmak geçtiğini" aktardı.

Bu kapsamda ilk olarak partisinin belediye başkanlarıyla Konya'da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Antalya'da "CHP Kadın Kolları İl Başkanları" toplantısının açılışına katıldı.

"Başka bir Türkiye mümkün" diyerek parti örgütünden daha fazla alanda olmasını ve çalışmasını isteyen Kılıçdaroğlu, 27-28 Nisan'da bu kez Kayseri'de il başkanlarıyla bir araya gelecek. Burada da il örgütlerinin son durumları, çalışma programları ile milletvekili ve belediye başkanı aday belirleme yöntemleri değerlendirilecek.

Yörük Çalıştayı

Daha önce partisinde düzenlenen çok sayıda temalı çalıştaya katılan Kılıçdaroğlu, 21-22 Nisan'da Mersin'in Silifke ilçesi Gökbelen Yaylası'nda gerçekleştirilecek Yörük Çalıştayı'na gidecek.

Kılıçdaroğlu'nun ikinci gününde bir konuşma yapması beklenen çalıştayda, Musa Eroğlu konserinin yanı sıra halk oyunları, yörüklerin yaşamını konu alan paneller, konuşmalar, sunumlar, yöresel sanatçıların konserleri ve farklı etkinlikler yer alacak.

Az toplantı, çok iş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da seçim döneminde CHP'lilerin "her yerde" olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hiçbirimiz durmayacağız. Kemal Bey de durmayacak, Parti Meclisi üyeleri, il yöneticileri, herkes daha çok çalışacak. Artık şu saatten itibaren mücadele zamanı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla sıkmadık el, girmedik ev bırakmayacağız. Artık toplantılarımızı en aza indireceğiz. Daha çok sahada olacağız ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların düzeltilmesinin yolunu arayacağız, dilimizi ona göre geliştireceğiz, planlamamızı da ona göre yapacağız."

Kaynak: AA