CHP seçim bildirgesini açıklıyor

CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim bildirgesini açıklıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları

-Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İlk atacağımız adımlardan birisi bu. Adını da söyleyeyim, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kuracağız.

-Vergi ve sigorta prim borcu olmayan bütün KOBİ'lere bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz.

-Bütün mahallelerde ücretsiz kreşler açacağız. İlköğretimde eğitimi tam zamanlı yapacağız.

-Üniversitelerin bilimsel ve mali özerkliği olacak.

Ayrıntılar geliyor..

Yeni seçim şarkısı tanıtıldı

Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi.

Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı" seçim şarkısı tanıtıldı.

Toplantı salonuna girişte adaylara ve misafirlere CHP'nin 230 sayfalık bildirgesi dağıtıldı.

CHP'nin seçim sloganı da "Millet için geliyoruz" olarak açıklandı. CHP, cumhurbaşkanı seçim kampanyasında ise "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullanacak. CHP ayrıca seçimlerde "artık tamam" sloganıyla da seçmenin karşısında olacak.