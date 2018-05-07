CHP, seçim bildirgesini 24 Mayıs'ta açıklayacak

CHP'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar devam ediyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim bildirgesi ele alındı. Kılıçdaroğlu, A takımı ile 24 Haziran’ı konuştu.

Toplantının ardından CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, İnce ve genel başkan yardımcıları, miting programını ve seçimde izlenecek strateji masaya yatırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim bildirgesinin hazırlandığını açıkladı.

"Son rötüşları yapılıyor. Dili son gözden geçiriliyor. Onu da 24 Mayıs tarihinde Congresium da seçim bildirgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyu ile paylaşırken aday tanıtımı ile birlikte yapacağız. "

Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting programlarının hazırlandığını söyledi.



"Genel başkanımızın programları devam ediyor miting programları da vekil adayları belirlendikten sonra Türkiye genelinde miting programı tekrar hazırlanacak o çalışmalar yürüyor."

Parti genel merkezinde milletvekili aday adaylığı trafiği de vardı. Son günde CHP Genel Merkezi yoğundu. Aday adaylığı başvuruları sona erdi.

Kaynak: TRT Haber