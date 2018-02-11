CHP Parti Meclisi bildirisini yayınlandı

CHP'nin geçen hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 36. Olağan Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin ardından yayınlanan bildiride "15 Temmuz hain darbe girişimi bahane edilerek gerçekleştirilen 20 Temmuz darbesi ile kurulan OHAL düzeni kalıcı hale getirilmiş ve demokrasi askıya alınmıştır." ifadesi kullanılırken, hiç kimsenin can, mal ve hukuk güvenliğinin kalmadığı ileri sürüldü.

Bildiride, "Terörle mücadele ve milli güvenlik gibi temel sorunlarımızın toplumu ortak bir duygu etrafında birleştirmesi gerekirken, iktidar bunu iç siyaset malzemesi haline getirecek yeni bir kutuplaşma aracına dönüştürmüştür. Düşünmek, düşünce açıklamak, hak aramak suç haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

"CHP geniş bir mutabakatın temsilcisi olacaktır"

PM'nin ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, , Zeytin Dalı Harekatı'nda helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı diledi.

Tezcan, mümkün olduğunca en az kayıpla bu harekatın başarıyla sonuçlanmasını arzu ettiklerini de söyledi.

Kurultayda oluşan PM'nin Anıtkabir'i ziyaretinin ardından ilk toplantısını yaptığını dile getiren Tezcan, PM'de ilk olarak kurultayda gerçekleşen demokratik yarışın değerlendirildiğini söyledi.

Kurultayın sonuç bildirgesinde gösterilen hedefler doğrultusunda PM'nin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Tezcan, "Türkiye demokrasinin yok edildiği, tek adam rejiminin yerleştirildiği bir kötü tabloyla karşı karşıya. Bunu kaldırmak için önemli bir görevimiz var. PM'miz bu yeni dönemde bu bilinçle hareket edeceğini kararlaştırdı. Türkiye'de temel mesele, tek adam rejimini ortadan kaldırmaktır, 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek, yapılan 20 Temmuz sivil darbesini ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.

"Bu tabloyu değiştireceğiz." diyen Tezcan, bu tabloyu değiştirmenin en temel yolunun ise demokrasi güçlerini bir araya getirmek olduğunu, PM olarak bu doğrultuda çalışacaklarını kaydetti.

İttifak açıklaması

Soruları da yanıtlan Tezcan'a, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl" sözleri soruldu. Tezcan, "Sayın Başbakanın bizi de davet ettiği ittifak, öyle ifade ettikleri gibi yerli ve milli ittifak değildir. O ittifak, tek adam rejimi ittifakıdır. CHP'nin de tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur. CHP, demokrasi ekseninde geniş bir mutabakatın temsilcisi olacaktır. Gerçek anlamda Türkiye'nin yararına olan ittifak CHP'nin yer alacağı, demokrasi ittifakı olacaktır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA