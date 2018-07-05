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CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Olağanüstü Kurultay yok

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun gündeminde olağanüstü bir kurultay çağrısı olmadığını açıkladı.

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CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Olağanüstü Kurultay yok

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yaptı. Tezcan, “Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur” dedi.

İnce’nin onursal başkan teklifine yanıt veren Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun başka ihsana ihtiyacının olmadığını söyledi.

Millet İttifakı’nın seçimin ardından teknik olarak sonra erdiğini belirten Tezcan, ittifakın demokrasi açısından ilkeler çerçevesinde devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

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