CHP Parti Meclisi olağanüstü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bugün saat 14.00’te parti genel merkezinde başlayacak toplantıda Kılıçdaroğlu da bir konuşma yapacak.

Toplantının gündem maddeleri arsında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor.

Genel merkez önünde oturma eylemi

Seçim sonuçlarının netleşmesi ve yapılan açıklamaların ardından CHP'liler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaptı.

Denizli Gençlik Kolları tarafından başlatılan oturma eylemine destek vermek için sosyal medya üzerinden örgütlenen CHP'liler, parti genel merkezi önünde toplandı.

Seçimlerde başarısız sonuçlar aldığı gerekçesiyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran CHP'liler, parti genel merkezi karşısında başlattıkları oturma eylemini dün sonlandırdı.

Kılıçdaroğlu: İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok." dedi.

Muharrem İnce’yi sonuna kadar kucakladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir" diye konuştu.

İnce: Herkes yerinde kalsın

Cumhurbaşkanı seçiminde CHP Adayı olan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi. İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." karşılığını verdi.

CHP Şırnak il yönetimi istifa etti

CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek, il teşkilatı olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Partinin aday belirlemedeki yanlışlarına tepkili olduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Biz eski il başkanımız Mehmet Uğur’u birinci sıra milletvekili adayı beklerken, tepeden inme, merkez yoklamasıyla, adı sanı belli olmayan bölgede tanınmayan biri milletvekili olarak belirlendi.

Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz. Genel merkezimizin yanlış yolda olduğunu söylemek istiyorum”

Kaynak: AA/TRT Haber